É hoje? Público critica organização da Virada Cultural: 'Mal divulgada'

A Virada Cultural de São Paulo, renomeada para Virada da Solidariedade, acontece neste final de semana com uma programação cultural espalhada em diferentes bairros da cidade. Nas redes sociais, porém, a organização do evento este ano foi criticada. Parte do público apontou que o evento teria sido mal divulgado.

Alguns afirmam terem sido pegos de surpresa:

acabei de passar na frente de um poster da virada cultural e fiquei *caralho vai ter virada que legal quando vai ser?"



e é hoje e não vi nada anunciando direito essa bagaça pic.twitter.com/nWSV2W9Rce ? mc shazam (@brunogabasi) May 18, 2024

Virada Cultural em São Paulo está mal divulgada né? eu nem sabia que seria neste fim de semana? ? Gabriel Henrique (@Bielchitos) May 18, 2024

Outros só souberam do evento através de meios não-oficiais:

A virada cultural de SP com um total de zero divulgação né? Só vim saber que iria rolar por causa de um usuário aqui no x. ? cowboy bruno (@brunohdm92) May 18, 2024

A pouca divulgação teria levado a edição deste ano a "flopar":

A Virada Cultural era um evento que mobilizava a cidade toda, um fim de semana especial pro qual a gente se organizava com meses de antecedência...



Vibrávamos quando saía a lista de artistas, era uma comoção!



Agora, é um evento que perdeu totalmente sua relevância. ? Amanda Zanotti (@aamandazanotti) May 18, 2024

E possivelmente contribuído para diminuir o fluxo de turistas na cidade:

Lembro que a galera de Curitiba fazia caravana pra ir na virada cultural em SP, tinha ônibus que ia, largava o povo lá curtindo o dia, a noite e a madrugada e voltava domingo. Agora, assim como aqui, também não existe mais virada em SP https://t.co/HCsztUXjMm ? 100% MADONNIZADA ?? (@qualquerhuma) May 18, 2024

Para parte do público, o auge da Virada pode ter ficado no passado.

É rapaziada, quem foi na virada cultural de verdade foi, quem não foi talvez perdeu a chance ? 20/05 TARDE DE OUTONO (@Pestemlke) May 18, 2024

O que diz a Prefeitura

UOL entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para posicionamento. Em nota, o órgão declarou: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que a Virada Cultural é um dos mais importantes eventos da cidade, amplamente aprovado pela população e pensado para levar cultura, sobretudo, aos bairros da periferia, além de relevante estímulo para a economia local. Dados do Observatório do Turismo mostram que, em 2023, 86% do público considerou acertado o modelo de atrações distribuídas pela cidade. Para 64% dos entrevistados, o evento tem melhorado a cada ano".

O Município tem feito ampla divulgação do evento, já tradicional na cidade, com publicações nos seus canais oficiais (sites e redes sociais), apoio dos artistas que gravaram vídeos divulgando suas apresentações e convidando a população, anúncios nos relógios digitais, abrigos de ônibus, TV do metrô e spots em rádios, além da divulgação espontânea pelos diversos veículos de imprensa, inclusive o portal UOL.

Neste ano, a Virada Cultural será a Virada da Solidariedade. A Prefeitura vai disponibilizar tendas de coleta em todas as 12 arenas de shows, em cada acesso de entrada. A contribuição é voluntária e os participantes da Virada podem doar alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza para a população do Rio Grande do Sul".