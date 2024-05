Em Cannes, Yorgos Lanthimos diz que mundo é mais estranho que seus filmes

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - O diretor Yorgos Lanthimos, que esteve no Festival de Cinema de Cannes neste sábado com seu segundo longa-metragem estrelado por Emma Stone, "Kinds of Kindness", disse que seus filmes muitas vezes sombrios e engraçados são menos estranhos do que o que está acontecendo no mundo.

Lanthimos ganhou fama com comédias absurdas como "O Lagosta", em que pessoas solteiras se transformam se não encontrarem um companheiro, e "Pobres Criaturas", inspirada em Frankenstein. Sua nova participação na competição de Cannes não é exceção.

"Kinds of Kindness" é contado em três partes, com enredos diferentes, mas com os mesmos atores e temas, incluindo a paranóia, a dinâmica de poder nos relacionamentos e o limiar da violência.

"Você não acha que algo está errado com o mundo? Provavelmente mais do que os filmes que fazemos", disse Lanthimos em coletiva de imprensa neste sábado, um dia após a estreia do filme.

“Meu trabalho e o trabalho de outras pessoas provavelmente refletem o mundo, e você apenas tenta encontrar a maneira de fazer isso da melhor maneira possível”, disse ele no evento ao lado das estrelas do filme, incluindo Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe.

Os críticos em geral foram favoráveis ​​ao filme: a Variety o definiu como uma "mistura intrigante destinada a confundir e encantar em igual medida", enquanto o The Guardian o descreveu como um "tríptico macabro e absurdo" e lhe deu quatro de cinco estrelas.

O filme foi inicialmente inspirado em Calígula, o excêntrico terceiro governante do Império Romano, e na ideia de um homem ter controle total sobre outro, disse Lanthimos.

No entanto, ele não pôde fornecer mais detalhes, dizendo que seu processo de filmagem foi mais instintivo do que intelectual.

“E acho que é muito mais válido que as pessoas que assistem aos filmes tenham a sua própria visão”, disse ele a jornalistas.

(Reportagem de Miranda Murray)