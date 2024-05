Ex-BBB Nizam comenta fotos sensuais: 'Não esperava a repercussão'

O ex-BBB Nizam, 32, falou ao jornal Extra sobre a repercussão das fotos sensuais publicadas em seu perfil do Privacy, site de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Em entrevista ao Extra, Nizam afirmou estar feliz e surpreso com o resultado do conteúdo: "Não esperava que fosse assim. Sabia que estava tendo uma espera para as fotos, mas não imaginava que daria essa repercussão."

O modelo completou: "Todo tipo de atenção é maravilhosa, não existe má atenção. Não tem como trabalhar no entretenimento sem gostar. Você se expõe muito, é muito coisa que você tem que abdicar."

O ex-BBB posou para as fotos em um apartamento: na sala, na cama de um quarto e no banheiro. Ele publicou alguns cliques no Instagram — nos quais aparece sem camisa e com a calça meio aberta.

O paulistano divulgou o trabalho nas redes sociais: "Atendendo aos pedidos, agora vocês podem ver tudinho! Conteúdos exclusivos atualizados diariamente."