Paul McCartney atende pedido de fã com mais de 60 anos de atraso

Paul McCartney, 81, respondeu a declaração de uma fã feita em 1963.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (4), o cantor recuperou um vídeo de 1963, quando os The Beatles viajaram pela primeira vez para os Estados Unidos. Na gravação, uma fã, Adrienne, fazia uma declaração de amor para o cantor. "Paul McCartney se você está ouvindo, Adrienne, do Brooklin, amo você com todo seu coração", falava a jovem na filmagem em preto e branco.

No vídeo publicado em seu Instagram, o Beatle respondia o pedido de Adrienne e a convidava para ir em uma exposição no Brooklyn Museum. "Ei, é o Paul, eu estou no Brooklin agora, eu finalmente cheguei aqui. Nós estamos em uma exibição de fotos venha conferir!"

A mostra chamada "Fotografias de Paul McCartney 1963-64: Olhos da tempestade", em tradução livre, fica em cartaz até 18 de agosto e reúne registros do grupo em sua primeira vez na América.