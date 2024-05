Jesus Luz volta atrás e assiste show da Madonna com credencial de família

Após relatar desentendimento com Madonna e afirmar que não assistiria ao show da cantora neste sábado, Jesus Luz mostra a credencial que ganhou para o momento histórico. A Rainha do Pop se apresenta de graça, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Em entrevista ao site gshow, o modelo esclareceu o ocorrido. "Realmente aconteceu o desentendimento, mas nos entendemos. Meu sentimento de gratidão por ela sempre será maior que isso", declarou.

Jesus Luz surgiu no evento acompanhado da namorada, a médica Camila Ferrer Stroligo, e do empresário Peterson Ibrahim.

No final de abril, o DJ e modelo havia dito que não estaria presente no show. "Eu tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto, porque nunca fiz isso e não é agora que vou expor nada", disse, na ocasião.