Após declaração, prima de Binn critica Lucas Buda: 'Razão tinha a Camila'

Após confirmar affair e se declarar para Lucas Buda, Nina Capelly, prima de MC Binn, criticou o ex-BBB 24.

O que aconteceu

De acordo com a funkeira, o professor de Educação Física parou de respondê-la. "Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda. (...) Queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor para lá, amor para cá, 'to mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade'...", iniciou Nina.

Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione, disparou ela , citando a ex-esposa de Lucas.

Alguns internautas acreditaram tratar-se de marketing. Com a repercussão, Nina apagou a publicação.

Ontem, Nina falou pela primeira vez sobre o affair com Lucas Buda. Segundo a funkeira, eles estavam juntos há duas semanas e se conheceram por meio da empresária da funkeira. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", explicou, à revista Quem.