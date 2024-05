'Beijou menina trans, é tão simbólico', diz Majur sobre Madonna em show

A cantora Majur definiu como "simbólico" o beijo que Madonna deu na bailarina transexual Jal Joshua no show deste sábado (4) em Copacabana (RJ).

O que ela disse

Majur agradeceu Madonna pelo beijo no show. "Ela beijou uma menina trans, isso é tão simbólico. Obrigada Madonna".

No país que mais mata mulheres trans no mundo! Nos deixem viver, ser amadas, livres como vocês! É um direito nosso assim como o de vocês de viver.

Majur, em publicação no X (antigo Twitter)

Como foi o show

Desde o início de sua carreira, Madonna se destacou pela liberdade sexual em suas músicas e performances. Na Celebration Tour não foi diferente: a rainha do pop protagonizou diversas cenas picantes com simulação de sexo oral ao lado de Anitta, em "Vogue", e até de masturbação com uma de suas bailarinas.

Beijo gay. Defensora da causa LGBTQIA+ e tida como uma das divas dessa comunidade, o show de Madonna tem diversos momentos de troca de carícias homoafetivas entre os membros de seu balé — tanto os homens, quanto as mulheres — inclusive com a própria "Material Girl". Na plateia, o público também exerceu sua liberdade de amar e vários beijos gays foram vistos.

Seios à mostra. Em um dos pontos altos do show, ao som de "Hung Up", Madonna faz uma dança erótica com suas dançarinas com os seios livres. "Erotica", aliás, é outro destaque, com uma verdadeira profusão de corpos unidos pelo prazer e a liberdade de ser quem são, como a própria diva diz "Express Yourself".

Participações especiais. Além de Anitta em "Vogue", Pabllo Vittar também subiu ao palco para performar "Music", em sintonia com uma orquestra de samba. Os filhos da rainha do pop também se apresentaram: Estere dançou "Vogue", Mercy James tocou piano e David Banda tocou ao lado da mãe.

Homenagens. Durante a performance de "Live to Tell", Madonna exibiu no telão fotos de personalidades que morreram vítimas da Aids. Entre outros, foram homenageados Renato Russo, Freddie Mercury, Cazuza e Betinho.

Anitta e Madonna no palco da Celebration Tour no Rio de Janeiro Imagem: Victor Chapetta /AgNews

Atraso. Algo que já se tornou comum nos shows de Madonna, a rainha do pop atrasou pelo menos 30 minutos para subir ao palco. A cantora iniciou o show por volta das 22h47 e encerrou por volta de 01h deste domingo (5).

Madonna se rendeu à Cidade Maravilhosa. A artista disse que estava se sentindo no "paraíso" no Rio de Janeiro. "Caralho, é o lugar mais lindo do mundo. Isso é mágico, obrigada".

Convidado especial. Ex-namorado de Madonna, Jesus Luz marcou presença no show, após dizer que não iria porque havia brigado com a cantora. O DJ destacou que eles conversaram e fizeram as pazes.

Furtos. Apesar do policiamento reforçado, diversos fãs foram furtados antes e durante o show — foram levados aparelhos celulares e cartões bancários.