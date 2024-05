'Furiosa': o que se sabe até agora sobre o filme ovacionado em Cannes

Os seis primeiros minutos de Furiosa: Uma Saga Mad Max, foram revelados nas redes sociais na quinta-feira, 16.

As cenas a seguir contém spoilers

O longa foi exibido no Festival de Cannes e causou uma ótima impressão nos presentes, sendo ovacionado por seis minutos. Anya Taylor-Joy, intérprete da protagonista do filme, ficou muito emocionada com o momento. Chris Hemsworth, o vilão da trama, e o diretor, George Miller, também estiveram presente no evento.

O filme Furiosa: Uma Saga Mad Max, é um prólogo de Mad Max: Estrada da Fúria, de 2015. Ou seja, conta uma história ocorrida antes dos fatos da primeira trama. A protagonista é Furiosa, vivida aqui por Anya Taylor-Joy, mas que havia sido interpretada por Charlize Theron na primeira produção. Já Chris Hemsworth será Dementus, líder de uma gangue de motoqueiros da terra pós-apocalíptica, onde a história se passa. Sequestrada pelo grupo de vilões, Furiosa tentará se libertar das garras do chefão, procurando vingança.

Furiosa: Uma Saga Mad Max está marcado para estrear nos cinemas brasileiros no próximo dia 23 de maio.