Ratinho e mais: Domingo Legal reunirá grandes nomes do SBT em prol do Sul

O SBT reunirá grande parte do seu elenco durante o próximo Domingo Legal, que será exibido no domingo, 19, em prol da campanha "Juntos Pelo Rio Grande do Sul".

Como funcionará

A campanha terá grandes nomes do elenco do SBT. Patricia Abravanel, Ratinho, Danilo Gentili, Carlos Alberto de Nóbrega, Léo Dias, Caríucha, Fabiana Karla, Cleber Machado e outros nomes estarão no palco ao lado do apresentador Celso Portiolli.

A campanha visa arrecadar o máximo possível de doações. Eles estarão ao vivo, em prol de ajudar as vítimas prejudicadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Entre os itens que podem ser doados estão algumas opções. Entre elas, produtos de limpeza, kits de higiene pessoal e alimentos não perecíveis.

O programa ainda contará com uma edição do "Passa ou Repassa". O elenco de "A Infância de Romeu e Julieta" estará presente na brincadeira.

Portiolli também terá a presença da Família Rafael diretamente de Brusque (SC) enfrentando as sete perguntas do "Comprar é Bom, Levar é Melhor".

O 'Domingo Legal' vai ao ar todos os domingos, 11h15, no SBT.

Doações

O SBT contará com uma Central de Doações em sua sede, em Osasco/SP.

Quem for doar, será recepcionado por artistas e jornalistas do SBT e a campanha envolverá todas as áreas da emissora.