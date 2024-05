Modelo dispensa sutiã com look transparente em evento após divórcio

Brooks Nader, 27, dispensou sutiã em look transparente durante evento após divórcio com Billy Haire, 38.

O que aconteceu

A modelo atraiu os holofotes na festa de lançamento da edição de maiô da tradicional revista Sports Illustrated.

Ela apareceu usando um vestido preto totalmente transparente de miçangas sem sutiã, com adesivos para proteger os mamilos.

Brooks marcou presença no evento um mês após divórcio com o Billy, com quem se casou em 2019.