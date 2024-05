Juíza decidirá na próxima semana sobre pedido de Baldwin para evitar julgamento por morte em "Rust"

Por Andrew Hay

(Reuters) - Uma juíza do Novo México ouviu nesta sexta-feira os pedidos da defesa do ator Alec Baldwin para que as acusações contra ele pela morte a tiros da diretora de fotografia Halyna Hutchins sejam rejeitadas, em um esforço para evitar que ele seja alvo de um inédito julgamento por homicídio culposo em um set de filmagem de Hollywood.

Os advogados de Baldwin fizeram pedidos para que o indiciamento seja rejeitado, alegando má conduta da acusação, falhas ao comprovar que o ator cometeu o crime e a destruição de evidências durante o teste da arma que Baldwin usou em 2021 durante um ensaio no set do filme “Rust”, no Estado norte-americano do no Novo México. “Precisamos que a corte intervenha e analise esse abuso de poder”, afirmou o advogado Alex Spiro durante audiência virtual com a juíza Mary Marlowe Sommer, que presidirá o julgamento de Baldwin se o caso chegar a essa fase, agendada para começar em 10 de julho. Durante a audiência, a procuradora-especial do Estado, Kari Morrissey, negou acusações feitas pelos advogados de Baldwin de que ela escondeu evidências do júri que indiciou Baldwin em janeiro. Ela também disse que os jurados receberam evidências de que Baldwin foi criminalmente negligente ao apontar a arma contra Hutchins, uma violação de regras de segurança da indústria. “O ator tem responsabilidade por armas de fogo quando elas estão em suas mãos”, afirmou. A magistrada dará sua sentença sobre o pedido do ator na próxima semana. Hutchins foi atingida por uma bala após Baldwin apontar a arma contra ela, que mexia em uma câmera. O ator afirma que não puxou o gatilho, algo que se tornou central no caso. (Reportagem de Andrew Hay)