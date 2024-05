'13 Sentimentos': Novo filme de Daniel Ribeiro ganha pôster exclusivo

'13 Sentimentos', o novo filme do indicado ao Oscar Daniel Ribeiro, ganhou seu primeiro pôster, exclusivo de Splash. O longa chega aos cinemas no dia 13 de junho.

Pôster de '13 Sentimentos' Imagem: Divulgação

O filme é protagonizado por João, interpretado por Artur Volpi, um jovem cineasta que termina um relacionamento de 10 anos, mas que mantém uma amizade próxima com o ex-namorado. A busca por um novo amor leva João, um rapaz que prioriza laços afetivos, a conhecer Vitor (Michel Joelsas), por quem se apaixona à primeira vista.

Daniel Ribeiro dirigiu o representante do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Internacional e vencedor do Prêmio Teddy no Festival de Berlim, "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho". Agora, o retorno de Daniel Ribeiro ao formato de longa-metragem acontece com "13 Sentimentos".