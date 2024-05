Dois hambúrgueres e... que arquitetura! Os McDonald's mais bonitos do mundo

Um dos principais confortos que redes de fast food oferecem aos seus clientes está na padronização do serviço, do sistema de atendimento ao menu — Donald Trump que o diga —, mas algumas lanchonetes como Starbucks e o McDonald's possuem endereços "diferentões" espalhados pelo mundo.

A revista Architectural Digest, publicação especializada em arquitetura e design, elegeu os 13 restaurantes do Mc considerados os mais bonitos do mundo por seus experts. Conheça estas unidades de encher os olhos:

1. Porto, em Portugal

McDonald's no antigo Café Imperial na cidade do Porto, em Portugal Imagem: saiko3p/Getty Images

Um dos que lutam pelo título de "McDonald's mais bonito do mundo", o restaurante mais famoso da rede em Porto fica localizado há quase 30 anos no antigo prédio do Café Imperial, uma tradicional casa de café da cidade aberta em 1936. Além da fachada imponente, vista acima, este McDonald's possui um interior com lindos vitrais coloridos, lustres majestosos de cristal e uma entrada em arcos em estilo Art Déco.

Para honrar o passado do endereço, a loja mantém em seu menu os clássicos pasteis de nata portugueses, segundo reportagem do Business Insider.

2. Budapeste, na Hungria

McDonald's em Budapeste, na Hungria Imagem: Reprodução/Reddit

Este McDonald's está "escondido" dentro da estação de trem ocidental — Nyugati pu — de Budapeste, mas é uma parada interessante por si só não só pela chance de abocanhar um lanche no trajeto, mas pelos seus rebuscados interiores, com luminárias trabalhadas, azulejos coloridos, portões de ferro e mais detalhes típicos da arquitetura local do século 19. O prédio data de 1877, segundo o Mashed, bem antes da abertura do primeiro McDonald's no país em 1988.

Além da estética deste que é considerado o mais bonito restaurante da rede na Europa, o cardápio tem alguns itens únicos como no caso português: entre eles estão sorvete de merengue e damasco, bolos, marzipan e cheesecake de mirtilo.

3. Batumi, na Geórgia

McDonald's em Batumi, na Geórgia Imagem: bruev/Getty Images

Este McDonald's na Geórgia vai na contramão dos anteriores: seu design moderno em forma de domo de vidro, concebido pelo arquiteto Giorgi Khmaladze em 2013, se tornou uma atração turística de Batumi por si só. Seu interior futurista dos totens de autoatendimento às mesas se contrastam com uma espécie de jardim florido parcialmente suspenso nas paredes.

4. Lisboa, em Portugal

McDonald's em Lisboa, em Portugal Imagem: Reprodução/Reddit

Em Lisboa, até o McDonald's mantém o charme da tradicional e colorida arquitetura portuguesa, com uma loja em um prédio histórico do século 18 de fachada cor-de-rosa no bairro de Belém. Recentemente reformado, a obra preservou os dois arcos pétreos da construção original, assim como um mastro de navio em madeira de pinheiro bravo que foi reaproveitado para o vigamento do assoalho do piso superior, sustentado por duas colunas.

De acordo com o próprio McDonald's, apesar do apego ao passado, o prédio ainda ganhou tecnologias modernas em quiosques multimídia, menu digital e tomadas USB.

5. Roterdã, nos Países Baixos

McDonald's em Roterdã, nos Países Baixos Imagem: Divulgação/Mei Architects

O moderno McDonald's de Roterdã é mais ambicioso do que diversos dos "concorrentes" desta lista: o projeto do escritório Mei Architects de 2015 foi pensado como uma iniciativa de urbanismo para a própria cidade — sua abundante iluminação, por exemplo, reforçaria a segurança nas ruas mais claras ao seu redor, já que o restaurante funciona 24 horas por dia.

A conexão também pode ser vista no seu terraço a céu aberto, que usa mobiliário igual ao de outras áreas públicas da cidade. Já a fachada de vidro, por exemplo, tem o intuito de permitir que transeuntes admirem o prédio do correio local na vizinhança, segundo o próprio escritório. A linda escadaria em caracol é um de seus principais atrativos.

6. Debrecen, na Hungria

McDonald's de Debrecen, na Hungria Imagem: Pudelek/Creative Commons

Situado em meio a uma arborizada área residencial, este McDonald's húngaro mantém traços históricos do prédio na rua Piacutca, uma das mais importantes da cidade que viveu seu ápice de efervescência cultural no século 18. Ainda um importante centro turístico para o país, Debrecen recebe tantos interessados em seus banhos termais quanto em sua arquitetura — daí a iniciativa de preservar até o endereço do restaurante.

7. Downey, nos EUA

McDonald's mais antigo do mundo, aberto desde 1953 em Downey, na Califórnia Imagem: hapabapa/Getty Images

O mais antigo restaurante do McDonald's ainda em funcionamento fica em Downey, aberto em 1953 como a segunda franquia da lanchonete de Richard e Maurice McDonald. Por isso, lá ainda é possível ver a estética dos restaurantes da rede na época, conhecer como eram os uniformes e embalagens no museu anexo, e provar a receita original da torta de maçã (que por lá ainda é frita), como mostramos nesta matéria de Nossa.

8. Roswell, nos EUA

McDonald's em Roswell, no Novo México Imagem: gnagel/Getty Images

Conhecida como "a capital alienígena do mundo" graças à queda de um OVNI (objeto voador não identificado) ali em 1947, a cidade de Roswell aproveita mesmo de sua fama para fins turísticos. Não à toa, o McDonald's local tem formato de nave espacial e iluminação holográfica, para mexer com a imaginação dos frequentadores.

9. New Hyde Park, nos EUA

McDonald's na antiga Denton House, New Hyde Park, em Nova York Imagem: Tdorante10/Creative Commons

A Denton House é um endereço famoso de New Hyde Park, no estado de Nova York. Construída originalmente como uma casa de fazenda em 1795, ela foi convertida em uma mansão de estilo georgiano na década de 1860. Durante a Primeira Guerra, ela deixou de ser residencial e, durante um tempo, abrigou até uma funerária. Em 1985, o McDonald's comprou a propriedade com planos originais de demoli-la para erguer um restaurante padrão, segundo a AD.

No entanto, parte da comunidade pressionou a empresa a reconhecer o valor histórico da construção originalmente idealizada por descendentes do reverendo Richard Denton, que fundou a cidade. Em vez de derrubar a antiga mansão e funerária, o McDonald's decidiu transformá-la em uma McMansion — e assim funciona o restaurante até hoje.

10. Melbourne, na Austrália

McDonald's em Melbourne, na Austrália Imagem: Reprodução/Instagram

Outro McDonald's com história para contar: antes de servir hambúrgueres, este endereço célebre de Melbourne era o famoso United Kingdom Hotel, desenhado no fim da década de 1930 por James Hastie Wardrop. Eventualmente, a rede de lanchonetes o transformou em uma de suas poucas unidades Art Déco graças ao esforço de preservação do design original.

11. Sedona, nos EUA

McDonald's de Sedona, no Arizona Imagem: Reprodução/Reddit

Este pode até não levar o título de "mais bonito", mas é, com certeza, digno de nota nesta lista. O motivo? Este é o único McDonald's com logo azul em todo o planeta. O abandono do tradicional tom amarelo se deu porque a Câmara Municipal de Sedona teria feito restrições à empresa — já que a cor poderia contribuir para a poluição visual na cidade por contrastar demais da sua paisagem de céu azulado e montanhas avermelhadas, segundo a publicação.

12. Freeport, nos EUA

O McDonald's vitoriano da cidade de Freeport, no estado do Maine Imagem: NNECAPA Photo Library/Creative Commons

O único McDonald's da cidade no Maine fica nesta casa de estilo vitoriano, que mais se confunde com uma residência, construída originalmente em 1850. Quer explorar os interiores e a história desta raridade? Confira esta matéria de Nossa.

13. Wisconsin Dells, nos EUA

McDonald's em Wisconsin Dells, nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram

Outro exemplo dos esforços da rede de incorporar à cultura local ao seu servico padronizado está nesta unidade de Wisconsin Dells, que aproveitou uma cabana da pacata região em torno de lagos e paisagens silvestres rochosas. No seu interior, é possível ver decoração típica, como uma escultura de um urso em madeira e a cabeça empalhada de um alce.