Argentina, República Tcheca: fãs vêm de outros países para Madonna no Rio

A paixão por Madonna fez fãs de diversas partes do Brasil e do mundo viajarem horas de avião e ônibus para assistir ao vivo ao show da rainha do pop em Copacabana, neste sábado (4).

O que aconteceu

Splash conversou com diversos fãs de Madonna que estão no Rio de Janeiro. Na busca para descobrir quem veio de mais longe, um brasileiro contou ter se reunido com fãs que vieram da República Tcheca e da Alemanha.

"A gente se conheceu pela internet. A Madonna ensinou a gente a se unir, então a gente acaba sendo uma grande família", explicou o fã da artista norte-americana.

Outra fã viajou cerca de 3h de avião de Buenos Aires, na Argentina, para o Rio. Ela disse ser fã da cantora desde os anos 1980.

Fãs brasileiros também pegaram a estrada. Diversos admiradores de Madonna saíram de seus estados para o Rio. Um grupo de amigos veio de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Outros vieram de Rio Preto, também no interior paulista, e levaram 15h. Um fã veio de Crato, no Ceará, e viajou por 4h30 de avião.

Quando e onde assistir? Saiba detalhes sobre o show

O show começa às 21h45 no palco montado na praia de Copacabana, 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.

O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.

Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.

A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".