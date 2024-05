'No Rancho Fundo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 06 a 11/05

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 06 de maio

Quinota aceita noivar com Artur e Tia Salete diz que o rapaz precisa fazer o pedido a Zefa Leonel. Ariosto pede para voltar para casa, mas Dona Manuela nega, e avisa que irá trabalhar em suas empresas. Quinota conta a Artur a história de Tia Salete com Laércio. Tia Salete decide confrontar Deodora, e acaba descobrindo que Vespertino é Laércio. Floro Borromeu detém Tia Salete no cabaré e a leva para a delegacia. Zefa Leonel tenta libertar a irmã. Quinota conta a Zefa Leonel de seu noivado, e a matriarca deduz que Artur é filho de Ariosto. Ariosto reprova o casamento de Artur. Zefa Leonel questiona se Artur se aproximou de Quinota por conta da turmalina paraíba.

Terça-feira, 07 de maio

Artur garante a Zefa Leonel que ama Quinota, e Zé Beltino e Seu Tico Leonel confiam no rapaz. Zefa Leonel pede um tempo a Artur e avisa à família que venderá a turmalina imediatamente. Artur ameaça Floro, que decide soltar Tia Salete. Artur confronta Ariosto e acaba revelando ao pai onde está a turmalina. Blandina rende Marcelo Gouveia em seu quarto de hotel e lê as mensagens de Ariosto sobre a pedra preciosa. Dracena alerta Castorina sobre as atitudes de Blandina. Artur aciona sua advogada para ajudar a família Leonel e Tia Salete o admira. Blandina conhece Quinota.

Quarta-feira, 08 de maio

Blandina tenta se aproximar de Quinota, e lhe pergunta sobre seu noivado ao ver a aliança em seu dedo. Marcelo consegue se libertar da armadilha de Blandina. Quinota vê Marcelo e o repreende. Blandina inventa ter sido enganada por Marcelo e Quinota defende a nova amiga. Floro Borromeu detém Marcelo. Blandina conhece Artur e Tia Salete. Ariosto e Sabá Bodó firmam uma aliança pelas terras dos Leonel. Zefa Leonel e Quinota fazem as pazes. Sabá e Nivalda vão até a Gruta Azul, e são recebidos por Aldenor e Nastácio.

Quinta-feira, 09 de maio

Nastácio e Aldenor constatam que Sabá Bodó é o prefeito da cidade. Zefa Leonel diz a Quinota que, se Artur a ama de verdade, saberá esperar por ela. Seu Tico Leonel procura a advogada Paula Alexandre para libertar Tia Salete, e descobre que Artur já resolveu a situação. Sabá e Nivalda vão até a casa de Zefa Leonel para mais informações sobre a turmalina. Margarida e Benvinda armam para Nivalda. Paula Alexandre diz a Zefa Leonel que foi Artur quem libertou Tia Salete. Nivalda provoca Nastácio. Paula Alexandre explica aos Leonel que precisam provar que as terras da Gruta Azul são de sua família.

Sexta-feira, 10 de maio

Artur se oferece para procurar os documentos no Rio de Janeiro e Quinota afirma que irá com o noivo. Blandina e Marcelo enganam Floro Borromeu, que liberta o rapaz. Quintilha se apresenta como dona do hotel e demite Tobias Aldonço. Seu Tico Leonel e Tia Salete confiam em Quinota para acompanhar Artur ao Rio de Janeiro, e Zefa Leonel se emociona com a filha. Blandina domina Marcelo, e explica como eles colocarão as mãos na fortuna dos Leonel. Dona Manuela abençoa a viagem de Quinota e Artur. Orientado por Nivalda e Sabá, Floro anuncia a Aldenor, Nastácio e Zé Beltino que devem deixar as terras da Gruta Azul. Artur afirma a Quinota que os dois ficarão juntos para sempre.

Sábado, 11 de maio

Quinota e Artur partem para o Rio de Janeiro. Zé Beltino, Aldenor e Nastácio se negam a deixar as terras da Gruta Azul, e castigam Floro Borromeu. Dona Manuela visita Zefa Leonel e afirma que a ajudará a vender a turmalina paraíba. Benvinda confronta Nastácio sobre seu interesse por Nivalda. Tia Salete e Juquinha encontram Floro pendurado como um espantalho. Como parte do plano de Blandina, Marcelo se confessa com Padre Zezo. Artur e Quinota chegam ao Rio de Janeiro.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.