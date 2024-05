Vipão de Madonna tem Jesus Luz, globais e até 'engarrafamento' de gente

Madonna arrastou uma multidão à Praia de Copacabana, incluindo muitos famosos que marcaram presença na área vip do evento. Atores globais, cantores, políticos e convidados dos patrocinadores estiveram por lá.

A grande surpresa foi o modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna. Após relatar desentendimento com a rainha do pop e afirmar que não assistiria ao show, ele surgiu acompanhado da namorada, a médica Camila Ferrer Stroligo.

Realmente aconteceu o desentendimento, mas nos entendemos. Meu sentimento de gratidão por ela sempre será maior que isso. Jesus Luz, ao gshow

A área vip foi dividida em três partes: a primeira foi para convidados e clientes do Itaú; a segunda, no meio do palco, foi destinada a fãs selecionados poucas horas antes do show: e a terceira, a convidados dos demais patrocinadores, governo e imprensa. As três somavam mais de 8000 pessoas.

Próximo ao horário do show, um "engarrafamento" de gente se formou entre o corredor que levava do lounge com comidas e bebidas até a área frontal do palco. Ali todo mundo se encontrava e parava. O mesmo aconteceu no final.

Em entrevistas, eles contaram suas experiências com som de Madonna. Flavia Alessandra já foi até madrinha da turnê "The MDNA Tour" (2012), acompanhando shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A Splash, ela disse viver uma "overdose de Madonna".

Em menos de um mês, assisti a dois shows. Em Miami e agora no Rio. Madonna me influencia muito .

Flavia Alessandra

