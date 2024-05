Anitta usa look gótico com crucifixo brilhante para show com Madonna no Rio

Anitta, 31, apostou em um look gótico para o show de Madonna, 65, em Copacabana, neste sábado (4).

O que aconteceu

Inspirada em Madonna, Anitta usou um look poderoso. A funkeira escolheu um vestido de corset da grife Dolce & Gabbana, com luvas longas, e complementou a vestimenta com um colar de crucifixo brilhante, que chamou a atenção.

Anitta vai se apresentar com Madonna. Esta é a primeira vez que a artista brasileira vai subir ao palco ao lado da rainha do pop. Ela deve performar com Madonna no último ato do espetáculo. As duas, aliás, já fizeram parceria na música "Faz Gostoso", faixa do álbum "Madonna X".

Outras atrações. Além de Anitta, o show histórico de Madonna em Copacabana também terá a participação de Pabllo Vittar, Pretinho da Serra e ritmistas da escola de samba Unidos do Viradouro.