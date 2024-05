Fãs de Madonna são furtados antes de apresentação começar: 'Show acabou'

Colaboração para o UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Com o show de Madonna prestes a começar em Copacabana (RJ), fãs da cantora relataram à Splash que foram furtados. A reportagem flagrou também um roubo em que chegaram a agredir um fã.

O que aconteceu

Às 19h, um fã disse que uma correria começou e seu celular foi roubado na muvuca. "Acabei de ser furtado. Estávamos mais perto do palco e do nada começou uma correria. Foi nessa que levaram meu celular", disse o homem que não quis se identificar, mas disse que iria fazer um boletim de ocorrência. A mulher que estava com ele não teve seus objetos furtados.

Pela primeira vez no Rio, um turista da cidade de Inconfidentes, em Minas Gerais, foi furtado assim que passou por um dos bloqueios que dá acesso à Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio. "Estava na rua Duvivier, esperando para passar. Minha bolsa estava na minha frente, mas eu só dei falta quando passei".

Acompanhando do companheiro que alertou sobre o perigo, agora a preocupação é bloquear os cartões de crédito para não acessarem a conta bancária.

Nós somos turistas, eu que chamei ele para cá. Queria fazer um agrado, mas tô me sentindo culpado agora. Eu avisei para deixar o celular no hotel, porque é perigoso, mas ele quis trazer e agora aconteceu isso. Para mim o show acabou.

Ailton do Couto, 46, à Splash

Os dois então na tentativa de achar uma delegacia para fazer um registro de ocorrência.

O major Maicon Pereira, porta-voz da PM, disse à Splash que não há balanço de ocorrências e que não houve prisões até agora.