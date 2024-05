Pelos da axila, pum em pote: estrelas do Onlyfans lucram com bizarrices

O Onlyfans tem sido uma plataforma de enriquecimento com a venda de materiais eróticos por estrelas do conteúdo adulto. Elas, no entanto, também tem visto os fãs mais "ousados" pagaram caro por bizarrices.

Yuri Bonotto, conhecido como o bombeiro gato da Eliana, revelou recentemente ter ganho R$ 1.000 só para enviar os pelos da axila. "Nossa. que delícia esses pelos no sovaco! Se eu te mandar R$ 1.000 você corta um pedaço e me manda?", pediu a pessoa, que pediu para não ser identificada.

Não é a primeira vez que Yuri fatura alto atendendo a fãs. Ele já ganhou R$ 2 mil reais vendendo uma cueca usada. Outras celebridades do meio também já se aventuraram nas bizarrices de seus fiéis seguidores. Confira.

Yuri Bonotto diz que também recebe pedidos de conselhos sexuais Imagem: Reprodução/Instagram

Pum em pote?

Lola Mason, 28, recebeu uma proposta inusitada para soltar pum em uma jarra. Segundo a criadora de conteúdo adulto, um fã lhe ofereceu 200 libras (quase R$ 1.300 na cotação atual) para realizar a sua fantasia.

No vídeo, a famosa reforçou que um homem de Liverpool pediu para ela "soltar um flato" em uma jarra e enviá-la pelo correio.

Venda de fluido?

Dainty Wilder diz que fatura cerca de US$ 1 milhão anualmente, equivalente a R$ 5 milhões, com a venda de frascos com fluido corporal no Onlyfans. Em entrevista ao podcast I've Got News For You, ela foi questionada sobre o conteúdo dos frascos e riu ao falar que são produtos incomuns.

"É suco Dainty. Se você viu meus vídeos, provavelmente pode imaginar o que é. Todo mundo que comprou um pote também recebe um vídeo de como eu os encho", disse ela, em tom de mistério.

Dainty Wilder é uma modelo australiana que vende produtos incomuns no OnlyFans Imagem: Reprodução/Instagram

Mensagens eróticas

Amber Sweetheart, 35, aprendeu a ganhar milhões na plataforma de conteúdo adulto ao enviar mensagens de textos eróticas. Em entrevista ao PageSix, ex-maquiadora e modelo no OnlyFans afirmou que as mensagens de texto adultas — conhecidas como "sexting" — a fez faturar US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) nos últimos anos.

"No começo, eu fazia isso 16 horas por dia", disse ela, sobre as mensagens. "Quando comecei meu OnlyFans, foi durante a pandemia e não tinha com quem me contentar. Foi assim que desenvolvi as habilidades de sexting, porque precisava fazer algo para me destacar", completou.

A modelo Amber Sweetheart já foi manicure e diz que nunca saiu com clientes Imagem: Reprodução/Instagram

Fetiche dos pés

Kerolay Chaves, 22, ganhou fama no Onlyfans com a venda de parte específica do seu corpo: os pés. "Recebo muitos pedidos de fotos dos meus pés. Mas são muitas mensagens mesmo! No começo, eu fiquei um pouco assustada [risos], depois achei curioso e fui entendendo que se trata de um fetiche", destacou ela, nas redes sociais.

Ela, inclusive, revelou que já chegou a perder dinheiro por não ter chulé. "Mas também já perdi dinheiro porque, ao enviar um par de sapatos usados, a pessoa reclamou que não tinha chulé e não pagou", lembrou.

Kerolay Chaves ganha dinheiro no OnlyFans com venda de fotos de pés Imagem: Reprodução/Instagram

Musa gigante?

A canadense Jesse Switch, 33, lucra em média 38 mil libras (cerca de R$ 237 mil) por ano no Onlyfans. Sabe qual é o segredo? Os assinantes animados pagam para ela agir como uma gigante.

Ela ganhou popularidade com vídeos onde é vista caminhando com roupas sensuais em câmera lenta. "Algumas pessoas gostam de fantasias nas quais elas se imaginam sendo pisoteadas ou sentadas por um gigante, mas às vezes elas querem ser pegas, provocadas e depois esmagadas especificamente entre minhas nádegas ou seios", afirmou Jesse ao tabloide The Mirror.

Imagens de Jesse Switch fingindo ser uma gigante comendo um boneco e destacando seu corpo. Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Fotos da boca

Primeira eliminada do BBB 8, Jaque Khury entrou para o OnlyFans em 2022 e entendeu que o segredo de milhões na plataforma de conteúdo adulto é analisar os pedidos dos seguidores.

Ela já recebeu US$ 500 (R$ 2.600) de gorjeta por um vídeo raspando a axila. Porém, entre os conteúdos mais lucrativos, está o pedido de um seguidor fiel que, semanalmente, compra um pacote de fotos de sua boca.

"É um gringo que adora os meus lábios. Faço um pacote de 5 ou 6 fotos por US$ 100 (R$ 536). Toda semana ele quer fotos da minha boca. É a coisa mais engraçada", revelou ela, em entrevista para Splash.