Ritmistas da Viradouro vão se apresentar com Madonna: 'Vivendo um sonho'

Três percussionistas da Unidos do Viradouro e da escola mirim da atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro vão se apresentar ao lado de Madonna em Copacabana, no show deste sábado (4).

O que aconteceu

Eles vão performar a canção "Music", que também terá a participação da cantora Pabllo Vittar. Percussionistas da Viradouro vão se apresentar sob o comando do músico Pretinho da Serrinha, que montou uma bateria com 20 crianças e jovens integrantes de escolas de samba para o show de Madonna.

Caio Gonze, 16, Nicole Gonçalves, 19, e Pedro Felipe, 11, são os representantes da Viradouro. O trio ensaiou quatro dias ao lado da cantora e seus bailarinos e disse como foi passar esse tempo ao lado da rainha do pop.

"Estamos todos vivendo um sonho. Ela é muito maneira, é a rainha do pop e trata a todos muito bem", conta Caio Gonze, que toca repique na Viradouro e é mestre de bateria da escola mirim Virando Esperança.

"A Madonna disse ter ficado impressionada por sermos tão jovens e tocarmos bem. E pedia sempre pra olharmos diretamente pra ela nos ensaios na hora da dança, pra interagirmos na coreografia e sorrirmos bastante porque estamos vivendo um momento de alegria. Ela deixou a gente muito à vontade", acrescentou Gonze.

Ficha ainda não caiu, destacou Nicole Gonçalves. "Ela é maravilhosa, animada, super simpática. Estou sentindo um frio na barriga, minhas mãos estão suando o tempo todo. Afinal, é inimaginável estar vivendo essa experiência gigante. Minha ficha ainda não caiu, estou realizando um sonho".

Madonna é "muito legal", afirmou Pedro Felipe. "Estou muito feliz e a Madonna também falou que está muito feliz. Ela é muito legal."

Quando e onde assistir? Saiba detalhes sobre o show

O show está marcado para as 21h45 no palco montado na praia de Copacabana, 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.

O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.

Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.

A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".