Cambistas vendem ingresso VIP a R$ 1.500 para show gratuito de Madonna

A poucas horas do início do show de Madonna na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, cambistas vendiam por R$ 1.500 ingressos para a apresentação que é gratuita ao público.

O que aconteceu

Splash flagrou pelo menos três cambistas com diversos ingressos. Eles vendem o suposto ingresso que daria acesso à área VIP e abordam os fãs sem se intimidarem com a presença dos policiais.

Show gratuito. O show de Madonna em Copacabana será aberto a todo público. A área VIP foi reservada para famosos e algumas centenas de fãs que ganharam pulseiras para ter acesso ao espaço que fica próximo ao palco e à cantora.

Fãs contaram suas histórias com Madonna. Para ter acesso ao VIP, os admiradores da artista precisaram publicar suas histórias nas redes sociais para chamar a atenção da organização. Os sortudos já receberam sua pulseira que garante acesso à área.

Quem não conseguiu área VIP pode assistir ao show da orla e da areia da praia. A expectativa é que o show tenha cerca de 1,5 milhão de pessoas. Foram montados telões para que quem estiver longe do palco possa acompanhar a apresentação.

Quando e onde assistir? Saiba detalhes sobre o show

O show está marcado para as 21h45 no palco montado na praia de Copacabana, 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.

O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.

Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.

A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".