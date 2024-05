Fátima Bernardes: Existe vida fora e dentro da Globo

Do UOL e colaboração para o UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

A apresentadora Fátima Bernardes acompanhou o show da Madonna neste sábado (4) em Copacabana e falou à Splash como está sendo a vida fora da TV Globo.

O que ela disse

Fátima disse que ficava com ansiedade para ver os clipes de Madonna na época que apresentava o Fantástico. "Já dancei muitas músicas dela. Estou doida para vê-la no palco. Estou muito feliz de estar aqui hoje [...] Apresentava o Fantástico e quando tinha clipe novo [da Madonna], era uma ansiedade para ver o clipe novo dela e do Michael Jackson, que rivalizavam".

Ela elogiou os posicionamentos da Madonna, a quem considera ter um discurso "super atual". "Acho que ela tem um discurso super atual contra o etarismo, contra a homofobia e contra tudo que vemos por aí".

Fora da Globo após 37 anos, a apresentadora diz que existe vida fora da emissora.