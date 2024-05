'Salvou' Chico e quer cantar com Sonza: quem é o 'Aquariano Nato' MC Saci

MC Saci, 29, se tornou um dos expoentes do funk com o sucesso de "Aquariano Nato".

A música viralizou graças a um edit — clipe com várias imagens — de Chico Moedas, ex de Luísa Sonza. A canção é sobre um homem, aquariano, muito mulherengo para entrar em um relacionamento sério — Chico havia acabado de trair a cantora, com quem namorou por 4 meses.

O sucesso do hit acabou ajudando a "limpar" a imagem de Chico Moedas. Se inicialmente ele foi "cancelado" pelo namoro com Sonza, pouco tempo depois ele estampava camisetas e continuava rodeado de mulheres onde era visto. Ele só não combinou o signo: o youtuber é taurino.

Aquariano nato

O verdadeiro "aquariano nato" da história é o MC Saci. José Elias da Silva nasceu às 5h40 do dia 5 de fevereiro de 1995: é aquariano com ascendente em aquário. Ele divide aniversário com Neymar e MC Poze do Rodo, também considerados por alguns "aquarianos natos".

O nome artístico vem da época da escola, quando ele era "magrinho e pretinho", como conta em entrevista a Splash. O artista é natural do Rio, mas mora em Belo Horizonte desde 2018.

Saci não acreditava tanto em astrologia, mas com o sucesso da música, virou o "louco dos signos". Quando escreveu a música com Pretchako, descreveu o que estava vivendo. Agora, vive um momento mais tranquilo.

"Não tô conseguindo ter muito tempo para dar brecha para o 'aquariano nato' tomar conta de mim. Em questão de relacionamento, eu tô mais tranquilo, conheci uma pessoa também...", contou.

Porém, acho que não tem jeito, né? Aquariano sempre tá aqui dentro, guardado aqui. MC Saci

Saci diz que no próximo EP uma "canceriana nata" vai cantar com ele. Questionado se seria Luísa Sonza, o MC riu e "deixou no ar". "Pretendo, sim, fazer um trampo com ela. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. O tempo vai dizer, né?"

O EP deve sair na véspera do Dia dos Namorados.

A cantora Luísa Sonza e Chico Moedas Imagem: Reprodução/Instagram

Chico Moedas foi chave para o sucesso de MC Saci, mas não quis participar do clipe da música. "Ele falou que ia ficar muito ruim para a imagem dele, dentro de tudo o que aconteceu. Entendi ele super bem".

O influenciador não está no clipe, mas a produção está cheia de referências a ele — há vários homens de bigode com camisa do Flamengo. "Nós montamos um roteiro específico com o Chico em todas as cenas, tanto que eu nem aparecia... Ficou aquela coisa: 'Pô, e agora? O que a gente vai fazer?'"

Independentemente se é o original ou não, vai ter que ter um Chico. MC Saci

Com a repercussão de "Aquariano Nato", o artista com 15 anos de carreira subiu um pouco o cachê e passou a ser conhecido nacionalmente. Outras músicas dele, como "A Internet É Tóxica" e "De 10 Mulher 11 É Maluca", também estão entre as mais ouvidas do gênero. "Artistas consagrados do rap, funk, sertanejo já começaram a me seguir e a mandar mensagem".

CEO da Complexo

Saci mudou para BH porque se sentia mais confortável com o BPM 130 — e no Rio era o BPM 150 que estava bombando. "Como é um pique mais gingado e tal, eu achei que aqui de fato seria o lugar ideal para poder trabalhar e dar continuidade no meu trabalho, na minha carreira".

Ele montou uma gravadora, a Complexo dos Hits. Entre os artistas estão o próprio Pretchako, que canta "Aquariano Nato". O DJ LC é outro nome da Complexo.

Para o próximo EP, o músico promete uma pegada diferente, menos "machista". "Vai dar o que falar. Antes, eu fazia muita música que 'parecia' ser um pouco machista. Muita música falando que sou hétero, sou homem. Hoje eu já não uso [esses termos]".