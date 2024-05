Davi diz que tentou manter relacionamento com Mani Rego: 'Corri atrás'

Davi falou sobre o término do relacionamento com Mani Rego, a quem chamava de "esposa" durante o BBB 24. "Briguei, fui atrás, corri atrás? Liguei, mas ela não me atendeu. Chamei para conversar e ela não quis. Eu fui. Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma."

O que aconteceu

O vencedor do BBB 24 disse não terem respeitado o espaço dele. "As pessoas da internet, e até ela mesma, não respeitaram meu espaço. Acho que a mulher tem que respeitar o homem, e o homem tem que respeitar a mulher. Se a minha esposa chega e fala: 'Davi, eu preciso de um espaço', eu vou dar o espaço para ela. Não significa que o relacionamento acabou", falou durante participação no Altas Horas do último sábado.

Esse assunto, sobre o meu relacionamento, virou a maior polêmica. Quando eu saí do Big Brother, eu queria que as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um tempo para minha cabeça raciocinar o que estava acontecendo comigo, em questão de tudo isso. Só que, no geral, não respeitaram o meu momento. Tipo assim: 'Deixa ele, calma, ele saiu agora'. Me bombardearam de informações! Parei na cama e fiquei em estado de choque.

Davi, no Altas Horas

O agora milionário disse ter tentado conversar com Mani. "Até a minha própria ex-namorada, ela terminou comigo. Ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei para ela tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento."

Mas eu pedi só um tempo, não é dar um tempo no relacionamento, é dar tempo para digerir tudo o que está acontecendo comigo. Então, tipo assim, isso foi utilizado contra mim. As pessoas falaram: 'Ele tá milionário agora e não quer mais ela'. Não é isso.

Davi, no Altas Horas

Sobre o atual momento de sua vida, Davi disse estar aproveitando os louros do programa. "Está sendo ótimo aproveitar esse novo momento. Foi uma mudança muito drástica que vivi, porque foi da água para o vinho, mas estou procurando aproveitar muito as oportunidades que vêm surgindo pela frente. Confiar muito em Deus que vem uma carreira muito grande. É um grande prazer estar aproveitando tudo isso que o pós-Big Brother me proporcionou."

Ele não era fã do BBB, mas se interessou em participar ao ver a trajetória de Amanda, a vencedora da edição de 2023. "Foi só o do ano passado, que foi onde vi a oportunidade de mudar a minha vida. Tenho o sonho de ser doutor, cirurgião, ser médico, me formar. E a Amanda [Meirelles], campeã do Big Brother passado, ela ganhou e ela financiara a faculdade dela."