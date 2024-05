Show da Madonna: fãs fazem minibloco de Carnaval na orla de Copacabana

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A poucas horas de começar o tão aguardado show da Madonna, na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, fãs fizeram um minibloco de Carnaval com músicas da artista.

O que aconteceu

Ao som de "Hung Up" e marchinhas de Carnaval, Ernesto Magalhães, 42, anima o pessoal dançando em uma perna de pau e de vestido rosa, inspirado no clipe de "Material Girl".

Sou fã da Madonna desde os meus 8 anos de idade. Saio sempre no Carnaval de perna de pau, nos principais blocos do e minha intenção é animar o pessoal e, claro, chamar atenção da artista.

Ernesto Magalhães, 42, à Splash

Mineiro, Ernesto participa desde 2015 dos blocos, sempre de perna de pau. Antes disso, em 2012, ele esteve na França para o show da cantora, mas falou que foi bem diferente:

É incomparável, tudo muito diferente. Eu cantava e as pessoas mandavam eu ficar quieto, faziam "shiii" porque eles queriam assistir ao show. Hoje eu quero curtir de verdade com os fãs. Vou estar de longe do palco, mas vai ser incrível.

Ernesto Magalhães

Madonna retorna ao Brasil após 12 anos e, dessa vez, em um show gratuito na praia de Copacabana. O evento começa às 21h45 e será transmitido pela Rede Globo.