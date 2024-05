'Madonna está sempre do lado certo da história', diz cantora Urias

A cantora Urias está presente para assistir ao show de Madonna neste sábado (4) em Copacabana (RJ) e contou à Splash qual a influência da artista norte-americana em sua vida.

O que ela disse

Ela disse que o primeiro contato com Madonna foi por meio de sua mãe. "Foi por meio da minha mãe, com La Isla Bonita, nessa era. Ela sempre esteve lançando coisas bastante relevantes quando cresci [...] Ela sempre foi muito presente na vida de todo mundo".

A cantora destaca a importância de Madonna e que ela não deixa de se posicionar. "Acho que não ter medo de colocar a carreira dela em risco para fazer e falar a coisa certa, não só hoje, mas em uma época muito crítica para a gente que é LGBTQIA+. No auge da epidemia do HIV, ela falou coisas que as pessoas se negaram a acreditar por puro negacionismo [...] Ela sempre esteve do lado certo da história. Por isso, transcende muito além do trabalho dela".

Urias revelou que Pabllo Vittar não está nervosa para subir ao palco de Madonna. "Falei bastante [com ela]. Pedi para não me contar muita coisa, mas sei algumas coisas. Falei com ela ontem. Ela lida muito bem com isso".