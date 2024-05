'O Dublê': Filme é carta de amor à profissão perigosa e subvalorizada

"O Dublê" chegou aos cinemas e, ao focar na história do dublê Colt Seavers (Ryan Gosling), faz uma espécie de homenagem a uma das profissões mais perigosas e subvalorizadas do mundo do cinema.

"Este filme é uma carta de amor para a comunidade de dublês", disse o dublê Logan Holladay. O dublê Ben Jenkin acrescenta, em entrevista à BBC: "Queríamos incorporar todos os aspectos das acrobacias neste filme, seja rolar um carro, cair de alturas, brigas, queimaduras de fogo, movimentos massivos de guincho, cordame, todas essas coisas".

Dirigida pelo coordenador de dublê David Leitch, de "Deadpool 2" e "Trem-Bala", a produção mostra ao público o quão difícil é a vida destes profissionais. O filme também detalha as diversas qualidades necessárias para obterem sucesso.

O diretor acredita que comandar um filme era um salto natural. Em conversa com o colunista de Splash Roberto Sadovski, ele disse que o trabalho de um coordenador de dublês também seria contar histórias.

Quando se trata dos heróis anônimos do cinema, ninguém pode reivindicar o título tanto quanto os dublês. Eles são os profissionais que, literalmente, apanham para que os atores não precisem fazê-lo, mesmo que seus rostos sejam invisíveis e seus nomes não sejam reconhecidos pelo grande público.

O reconhecimento destes profissionais hoje é restrito a premiações da própria classe, mas ainda não aparecem em grandes cerimônias, como o caso do Oscar. A adição da categoria de Melhor Direção de Elenco, que deve entrar em vigor em 2026, é um caminho para a correção desta falha.

Casos de acidentes

A profissão também traz problemas: é o caso da dublê Olivia Jackson. Ela venceu um processo contra a produtora de "Resident Evil: O Capítulo Final" após perder um braço durante as gravações do filme, já que a produtora não ofereceu auxílio financeiro.

O acidente aconteceu durante as filmagens de uma cena de perseguição em que Jackson pilotava uma moto, em 2015. Após se chocar contra uma grua de filmagem, ela sofreu várias fraturas, inchaço cerebral e entrou em um coma que durou mais de duas semanas.

Outro caso trágico foi o de David Holmes, um jovem que fazia o dublê do protagonista Daniel Radcliffe no filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2", e sofreu um acidente que o deixou paraplégico. O fato aconteceu durante o ensaio de uma das cenas finais mais emblemáticas da franquia, durante a batalha final de Hogwarts, em que os bruxos enfrentam o vilão Voldemort. Há um momento em que Harry é atingido por uma explosão e jogado para o alto.

Enquanto o jovem ensaiava seus movimentos, no entanto, um problema com o cabo que deveria puxá-lo fez com que ele despencasse no chão e, devido ao impacto da queda, quebrasse o pescoço. O ginasta a perdeu permanentemente seus movimentos da cintura para baixo. Sua jornada é retratada em "David Holmes: O Menino que Sobreviveu".

"O Dublê"

"O Dublê" acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente que quase acabou com a vida e a carreira dele. Um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno (Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa.

Durante as filmagens, Colt abraça a missão e a responsabilidade de desvendar um grande mistério: o desaparecimento misterioso de Tom. E, enquanto grava suas sequências e tenta entender o sumiço do astro de Hollywood, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê, tudo isso enquanto tenta reconquistar o amor da sua vida.