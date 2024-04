Ney Matogrosso anuncia 'maior show da carreira' com aparatos tecnológicos

Ney Matogrosso, 82, anunciou o "maior show da carreira".

O que aconteceu

Apresentação acontecerá dia 10 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo. O espetáculo conta com a produção da 30e.

Estou aqui para anunciar que vou fazer um show em São Paulo dia 10 de agosto, no Allianz Parque, em uma nova roupagem. Vamos começar uma série de shows em estádios. Ney Matogrosso

Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender", título do show, vai contar com aparatos tecnológicos, visuais e cenográficos. No repertório, canções como "Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua", "O Beco", "Jardins da Babilônia", "Tua Cantiga", entre outros.

Ney Matogrosso imprime uma digital muito forte em seu trabalho e, mesmo com essa identidade bem definida, ele sempre consegue dar um olhar de novidade para os seus shows Guss Luveira, vice-presidente de Marketing e Criação da 30e.

O anúncio do projeto aconteceu na noite desta quinta-feira (25), durante evento no Love Cabaret, em São Paulo. "O Love é um palco para despertar o desejo e até incomodar", descreve o site do espaço.

Local recria a atmosfera de cabarés clássicos. Luzes por todos os lados ajudam a dar o tom do endereço, que foi projetado justamente para explorar as inúmeras possibilidades do desejo humano.

Diego Martins, 26, marcou presença no evento. O ator fez sucesso como Kevinho ao viver par romântico com Amaury Lorenzo na novela "Terra e Paixão" (Globo). Antes de estourar na TV, no entanto, ele foi um dos destaques da versão brasileira do The X Factor (Band).

Cantor fez suspense nas redes sociais

Artista despertou a curiosidade dos fãs na quarta (23), quando compartilhou uma sequência de três fotos com o trecho "Ginga pra dar e vender" — trecho da canção "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua", de Sérgio Sampaio.

"Meu Deus! Não brinca com o meu coração", comentou uma fã. "Ney querido, me tira dessa aflição. Novo disco? Novo show?", perguntou outra, em comentário publicado no Instagram.

"Bloco na Rua" é uma das turnês mais duradouras da carreira de Ney. O projeto, que foi lançado em 2019, rendeu um álbum ao vivo — indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. O projeto chegou a ser interrompido devido à pandemia de Covid-19 e foi retomado tempos depois.

Bloco na Rua - Ginga para Dar e Vender