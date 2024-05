RS: Miss Brasil que ficou desaparecida faz campanha para ajudar famílias

Natalya Anderle, 37, Miss Brasil 2008 que ficou quatro dias desaparecida em meio às chuvas no Rio Grande Sul, criou uma campanha online para ajudar as famílias do estado afetadas pela tragédia.

O que aconteceu

Após conseguir acesso à internet, Natalya criou uma vaquinha no site GoFundMe para dar suporte às famílias afetadas pelas chuvas. A modelo tinha como meta inicial US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil, na cotação atual). Até agora, ela já arrecadou US$ 11.600 (cerca de R$ 58 mil).

Natalya foi localizada no último sábado (4) na cidade de Roca Sales. "Ela está bem. Eles estão sem sinal, mas ela está bem, viva e em segurança", contou Julia Guerra, Miss Brasil Latina 2013, a Splash.

A modelo está grávida de sete meses e viajou dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul para visitar os familiares e ter o filho. Quando obteve sinal de telefone, ela tomou conhecimento da comoção por seu desaparecimento e enviou um áudio a Evandro Hazzy, diretor do Miss Grand Brasil, para tranquilizar os amigos e fãs.

É só pra avisar que eu tô bem, entendeu? Tá tudo bem, graças a Deus. Se puder fazer esse favor pra mim, eu não tenho o contato de emissoras e sites e vou ficar sem sinal. É só o favor que te peço. Todos estão seguros e bem fora de área de risco. Apenas sem energia e telefone. Natalya Anderle

Em contato com Splash, a Prefeitura de Roca Sales e a Defesa Civil informaram que estão com dificulade de identificar as vítimas das fortes chuvas. Eles solicitaram apoio das pessoas com doações de roupas e alimentos.