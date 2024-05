Isabelle esclarece relação com Matteus pós-BBB: 'A gente conversa'

Após trocas de beijos em público e declarações, Isabelle esclarece em que pé está sua relação com Matteus.

O que aconteceu

O relacionamento dos dois começou na última semana do BBB 24. "Gostaria muito que desse certo. Vivemos em um extremo de distância bem grande e essa é a nossa única adversidade, porque nós temos um carinho muito incrível um pelo outro, uma sintonia ímpar. Então é delicado, mas a gente conversa e fala de planos para o futuro, mesmo me meio à instabilidade pós-BBB. Por enquanto, ainda não teve esse acerto para definir o nosso relacionamento", explica Isabelle, em entrevista à Marie Claire.

A manauara garante que também mantém contato com Davi, vencedor da edição e de quem Isabelle sempre foi próxima no programa. "A gente se fala praticamente todos os dias. Ele vem passando por algumas coisas na vida pessoal dele e eu também estou passando por questões em casa. Quero ter a oportunidade de assistir algumas cenas nossas em breve", avisa.

Isabelle diz que tentou fugir de uma rivalidade feminina criada por alguns espectadores, especialmente com relação a Alane ou Deniziane. "(...) Essa rivalidade feminina que tentam de alguma forma emplacar não mexe comigo em nada. Quem me assistiu 100 dias no programa sabe bem quem sou. Tenho muito essa questão de me colocar no lugar do outro e da outra - porque só mulher sabe o que a outra sente -, não existe comparação. Ninguém é igual, todas somos mulheres e completamente únicas, o Guerreiro fez destemidos na sua forma. Então esse enredo eu não compraria e não compro", reflete.