Anitta doa e convoca seguidores para ajudarem vítimas da catástrofe no RS

Anitta, 31, anunciou que está disponibilizando um caminhão de sua equipe para ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, Anitta anunciou que está cedendo um de seus caminhões em uma parceria com a Cufa (Central Única das Favelas) para arrecadar ajuda. A campanha chamada "Caminhão Solidário com Anitta e Cufa", arrecada doações de mantimentos e financeiras para as vítimas.

Quem está no Rio, pode doar material de limpeza, higiene pessoal, roupa, calçado, cobertores, alimentos não perecíveis e água mineral na sede da Cufa em Madureira. Quem não estiver no Rio, é só acessar o link na tela. Cada um fazendo a sua parte, vamos lá.

Nos últimos dias, mais de 70 mil pessoas foram prejudicadas com as fortes chuvas que alagaram 60% das cidades do estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, 103 pessoas seguem desaparecidas e 75 morreram em decorrência das enchentes. O governador, Eduardo Leite (PSDB), declarou estado de calamidade pública na região.