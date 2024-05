Ex-BBBs anunciam doações e ajuda a vítimas das chuvas no RS

Alguns ex-BBBs pediram ajudas e anunciaram doações às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Pedro Scooby e Lucas Chumbo estão a caminho dos locais mais afetados, na companhia de um grupo de amigos também surfistas. "Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também", contou Scobby nos stories do Instagram.

Os surfistas também estão levando motos aquáticas, entre outros equipamentos. "Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", conclui o ex-BBB 22.

Matteus, natural de Alegrete (RS), montou uma vaquinha solidária e conseguiu arrecadar mais de R$ 12,6 milhões. "Tô passando aqui para seguir incentivando vocês, vamos seguir doando, seguir ajudando. Se Deus quiser vamos ajudar muita gente. Muito obrigada a todo mundo que já doou, que está se movimentando. Sou muito grato, do fundo do meu coração, por tudo o que estão fazendo. Nós vamos conquistar ainda muito mais coisas juntos", declarou o gaúcho.

Nego Di, por sua vez, criticou o Pix criado pelo governo do Rio Grande do Sul em meio aos desastres naturais. "Não manda dinheiro pro estado. Tudo que eles recolhem, que são bilhões, trilhões de impostos por ano, tem que ser o suficiente para ajudar as pessoas. E se não for, eles não têm que ter essa cara de pau de pedir Pix, de pedir dinheiro pro cidadão que já está trancado dentro de casa", reclamou.

Tá todo mundo sem internet, sem luz, sem água, sem comida. Então, assim, o governo não tem nem como distribuir esse dinheiro que ele está arrecadando. (...) É um absurdo. É uma pouca vergonha o governo estar pedindo dinheiro pro cidadão nesse momento , finalizou.

Outros ex-BBBs, como Juliette, Michel, Ledy ELin, Lucas Pizane, Lucas Henrique e Fernanda também divulgaram vaquinhas destinadas às vítimas.

Davi Brito: "O Rio Grande do Sul está sendo atingido por chuvas de grandes volumes. Então, você que é da corrente do bem, que gosta de ajudar, bora ajudar esse pessoal que está precisando muito. Qualquer valor faz a total diferença, nem que seja R$ 1, mas faz muita diferença. Por favor, ajudem. Vamos pra cima! Muitas famílias estão saindo das suas casas, estão desabrigadas, então vamos fazer o bem. Eu tô na torcida aqui".

Isabelle Nogueira: "Infelizmente, o estado está passando por um momento bem atípico, está em estado de calamidade por fortes chuvas, deslizamento de terra, enfim, momento bem delicado mesmo, muito triste. Até conversei com o Mateus pedindo mais formas para que a gente possa contribuir e me informando mais com ele, ele mesmo passou um link. O valor que você puder contribuir já vai ser uma ajuda".

Alane Dias: Muitas cidades estão isoladas, muitas pessoas perderam tudo que têm e estão precisando muito do nosso apoio. Eu vou deixar aqui uma vaquinha para quem puder contribuir com dinheiro, para arrecadar fundos para escolas, abrigos, entidades que vão fazer essa assistência, ou se você não puder contribuir com algum valor em dinheiro, que você possa compartilhar porque é muito importante neste momento. É a maior vaquinha solidária que está acontecendo e eu tenho certeza que a gente pode muito contribuir".

Beatriz Reis: "As cidades estão completamente alagadas, uma chuvarada o tempo todo, famílias perdendo casas, roupas, móveis, ficando desabrigadas. Vi muitos movimentos nas redes sociais, inclusive na do Matteus, e eu quero compartilhar com vocês o mesmo link. Foi decretado estado de calamidade por conta das cidades, vamos nos unir, porque juntos conseguimos fazer e acontecer. Quero convidar vocês para uma corrente de oração pelo Rio Grande do Sul, por todas as famílias que estão desabrigadas, perdendo tudo. Eu amo orar antes de dormir e eu acredito muito que a oração da madrugada tem um poder muito forte. Deu meia-noite vamos colocar nosso joelho no chão, clamar e invocar o nome do Senhor. Tudo Deus pode dar um jeito, dar um sopro de vida, mudar um cenário... ter muita fé. Independente do cenário, a gente não pode perder a fé".