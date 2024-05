Imprensa internacional repercute show de Madonna no Rio: 'Deslumbrante'

A apresentação de Madonna em Copacabana (RJ) neste sábado (4) virou notícia na imprensa internacional, que elogiou a cantora pelo seu último show da "The Celebration Tour" e destacou a multidão presente na apresentação.

Veja a repercussão

A BBC destacou a presença de 1,5 milhão de fãs no show e disse que a cantora "impressionou". "Multidões de fãs foram vistas dançando ao som das músicas de Madonna tocadas nos alto-falantes do palco, horas antes da chegada da superestrela americana [...] No que muitos chamaram de show 'histórico', Madonna impressionou o público com diversas mudanças de cenário, figurinos e exibições de luzes".

A Associated Press afirmou que ela transformou a praia de Copacabana em uma "enorme pista de dança". "Madonna deu um show gratuito na praia de Copacabana no sábado à noite, transformando a vasta extensão de areia do Rio de Janeiro em uma enorme pista de dança repleta de uma multidão de seus fãs".

A agência de notícias comparou o evento com o Réveillon. "A organização do megaevento foi semelhante à véspera de Ano Novo, quando milhões de pessoas se reúnem em Copacabana para a queima de fogos de artifício, disseram as autoridades locais. Esse evento anual muitas vezes produz roubos e assaltos generalizados, e havia alguma preocupação de que tais problemas pudessem ocorrer no show de Madonna. O plano de segurança do estado do Rio incluiu a presença de 3.200 militares e 1.500 policiais civis de prontidão. Antes do show, a Marinha do Brasil inspecionou embarcações que desejavam se posicionar no mar para acompanhar o show".

O jornal britânico The Guardian definiu o show da cantora como "deslumbrante". "Com a estátua mundialmente famosa elevando-se do morro do Corcovado, o Rio de Janeiro está bem acostumado com o Cristo Redentor. Por apenas uma noite neste fim de semana, também teve Madonna [...] Enquanto drones e helicópteros sobrevoavam, a cantora ofereceu um show deslumbrante, tocando clássicos que vão de Like a Virgin a Like a Prayer, e percorrendo dezenas de cenários e trocas de figurinos".

"Uma estrela global, uma cidade de sonho, uma praia lendária". Foram essas as palavras do francês Le Monde sobre Madonna no Brasil. A publicação destacou o início da apresentação, em que a cantora apareceu para cantar "Nothing Really Matters" —"um hino à resiliência", segundo o Le Monde.

O jornal francês relembrou o grande desafio que a cantora enfrentou logo no início da turnê Celebration. Internada com infecção bacteriana, Madonna teve de adiar o início das apresentações em 2023. "O show carioca serve como encerramento, mas também como uma afronta ao destino", escreveu.

O jornal britânico Daily Mail descreveu a apresentação como "histórica" e uma "final épica" para a turnê Celebration. O tabloide deu destaque aos figurinos usados pela artista, dizendo que Madonna "vestiu para impressionar".

"Tecido brilhante com enfeites pendurados nas mangas e conectados na frente para um brilho dramático", escreveu o jornal sobre a roupa usada pela cantora no início da apresentação, quando cantou "Nothing Really Matters". "Seus cabelos estavam repartidos ao meio e desciam sem esforço pelos ombros em ondas leves. Um grande adorno prateado foi colocado no topo de sua cabeça, enfeitado com cristais que brilhavam sob as luzes do palco."

A revista americana Deadline disse que "Madonna fez história". A publicação relembrou as passagens de outros grandes artistas por Copacabana. "Os Rolling Stones se apresentaram lá para 1,5 milhão de fãs em 2006, e Rod Stewart deu o maior show de rock gratuito da história em 1994, atraindo 4 milhões de pessoas (embora alguns possam ter estado lá para a extravagância anual de fogos de artifício na véspera de Ano Novo). O maior público anterior de Madonna em shows ao vivo foi de 130 mil fãs em Paris em 1987."

*Com informações da Agência Estado