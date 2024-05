'Gen V' decide não substituir Chance Perdomo, morto aos 27

Os produtores de "Gen V" (Prime Video) decidiram que não vão escalar outro ator para o papel de Andre Anderson, que era interpretado por Chance Perdomo, morto em março, aos 27 anos, em um acidente de moto.

Chance morreu em 29 de março, enquanto pilotava sozinho sua moto. Ele ficou famoso como o feiticeiro Ambrose na série "O Mundo Sombrio da Sabrina" (Netflix),

Seu último papel famoso foi como um dos protagonistas de "Gen V", um spin-off da bem-sucedida "The Boys".

O elenco deveria se encontrar para iniciar as produções da segunda temporada apenas um dia depois de seu acidente, em 30 de março, segundo o Deadline. Seria a primeira reunião de leitura do roteiro antes do início das gravações, programado para o dia 8 de abril em uma cidade do Canadá.

Com a morte de Chance, os trabalhos foram adiados indefinidamente, agora, a expectativa é que eles sejam retomados ainda esse mês. Não há data definida para a estreia da produção e a nota não deu detalhes sobre como a ausência de Andre será incluída na história.