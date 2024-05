Garrafa e até botijão: os itens irregulares apreendidos em show da Madonna

A Seop (Secretaria de Ordem Pública) e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro apreenderam mais de dois mil itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco no show da Madonna em Copacabana (RJ) neste sábado (4).

O que aconteceu

As ações dos agentes desmobilizaram quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na praia de Copacabana, em frente ao palco do show, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro. Os cercadinhos estavam demarcados com sacos de areia e caixas de cerveja.

Foram aprendidos mais de dois mil itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco. Guardas municipais também fizeram duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas, prática proibida nas praias do Rio de Janeiro.

As equipes também aplicaram 366 multas de trânsito e removeram 156 veículos estacionados irregularmente. Nas fiscalizações de táxis e veículos de aplicativos, um motorista de táxi foi flagrado cobrando R$ 200 a um turista para uma corrida que, em média, no taxímetro, custaria cerca de R$ 60. Um veículo de aplicativo também foi pego realizando cobrança indevida e foi constatada a atividade de transporte pirata.

Um adolescente foi apreendido por furto de celular, um homem foi preso por tentativa de furto e outro foi detido por dano a uma viatura da Seop. Além disso, houve a apreensão de 59 facas e objetos perfurocortantes. Um casal foi salvo no mar após terem dificuldades de retornar para a praia.