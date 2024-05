Whindersson pede estádio do Vasco para ajudar RS, e clube confirma apoio

Whindersson Nunes pediu emprestado o estádio do Vasco para fazer um show beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Podia me emprestar São Januário né não, Vasco da Gama? Faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?

Whindersson Nunes, no Twitter

O time carioca respondeu positivamente o humorista. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes."

Vamos falar no pv pra combinar os detalhes.

As chuvas no Rio Grande do Sul causaram uma série de estragos, além de mortes. O desastre climático soma, ao todo, 57 mortos e 67 desaparecidos.

O movimento foi elogiado e bem aceito pelos torcedores cruzmaltinos. O cantor Dilsinho respondeu à publicação do humorista, dizendo que, se precisar, também está à disposição.

Whindersson Nunes se empenhou na campanha pelas vítimas atingidas pela chuva e conseguiu arrecadar R$ 1 milhão em doações. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o humorista disse que vai distribuir mil cestas básicas no local a partir de segunda, 6, com a ajuda de um helicóptero.

