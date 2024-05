Chuvas no RS: veja como ajudar as vítimas dos temporais que afetam o estado

Do UOL

O estado do Rio Grande do Sul organizou uma página para receber doações chamada SOS Rio Grande do Sul. Existe uma preferência por envio de Pix.

Doação via Pix

O governo reativou o canal de doações via Pix para auxiliar as vítimas das enchentes. Há o compromisso de destinar o total dos recursos à ajuda humanitária.

Conta da doação: SOS Rio Grande do Sul;

SOS Rio Grande do Sul; Chave Pix é o CNPJ: 92.958.800/0001-38 (CNPJ vinculado à conta no Banrisul);

92.958.800/0001-38 (CNPJ vinculado à conta no Banrisul); O nome da conta é "SOS Rio Grande do Sul";

Doação de itens

Alguns itens específicos são necessários:

Colchões;

Roupa de cama e banho (higienizados);

Cobertores (higienizados).

As doações podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre.

Telefone: (51) 3210-4255

Voluntariado na saúde

A Secretaria da Saúde do estado busca profissionais de saúde para um banco de voluntários.

Podem se cadastrar profissionais com disponibilidade de carga horária e interesse de diferentes áreas, entre eles:

médicos;

enfermeiros;

fisioterapeutas;

fonoaudiólogos.

Os convocados poderão atuar em hospitais, unidades de pronto atendimento e demais serviços de saúde. A inscrição não garante o chamamento do profissional e nem gera vínculo empregatício.

Doação de sangue

O Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados, da Secretaria da Saúde, faz um chamado para reforçar os estoques no hemocentro de Porto Alegre.

Risco de desabastecimento. Segundo o governo, componentes sanguíneos estão em risco de falta, principalmente plaquetas e hemácias nós próximos dias.

A urgência é de sangue de todos os tipos. Os doadores devem se deslocar ao hemocentro de forma segura, atentos aos alertas de risco de alagamentos e deslizamentos.

Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 3.722 - Porto Alegre

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.

Agendamento: pelo telefone (51) 3339-7330 ou por mensagem de WhatsApp (51) 98405-4260

Vaquinha online

Foi aberta uma vaquinha para arrecadar recursos. A ação é promovida pelo Instituto Vakinha, Pretinho Básico e Badin Colono. Os números atualizados são: