Erika Hilton é homenageada em show da Madonna: 'Negras e travestis no topo'

Erika Hilton, 31, foi homenageam em telão do show da Madonna ao lado de brasileiros como Gilberto Gil, Marielle Franco e Mano Brown.

O que aconteceu

Durante a perfomance de "Music", Madonna exibiu em seu telão vários brasileiros importantes, incluindo a deputada federal por São Paulo, Erika Hilton. "Agora estou no telão de Madonna. São vitórias e vitórias. Mulheres negras e travestis no topo", falou a ativista em entrevista à Quem.

A deputada revelou que já sabia que seria homenageada durante o show e como se sentiu honrada por ser considerada pela estrela. Durante a performance, Madonna convidou Pabllo Vittar para dançar ao seu lado.

Quando soube que estaria entre os nomes homenageados por Madonna, fiquei 'oh, my God'. Ficava lembrando de quando eu era só uma bichinha no interior, com uma vida e uma história muito conturbada. Assistia e gostava de consumir Madonna. De repente, eu me tornei alguém considerável para estar no palco, no telão da rainha.

Hilton também celebrou em suas redes sociais por estar em show histórico em uma homenagem coletiva para brasileiros que tem atuam na luta dos direitos humanos e ambientais, nomes da cultura nacional e vítimas da Aids. Entre os ícones celebrados estão Maria Bethânia, Marina Silva, Caetano Veloso, Paulo Freire, Renê Silva, Marta Silva e o Cacique Raoni.