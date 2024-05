Com fortuna de R$ 3 bi, Madonna deve ganhar R$ 500 milhões com atual turnê

Madonna tem uma fortuna estimada em US$ 580 milhões, cerca de R$ 3 bilhões, segundo levantamento da Forbes publicado no ano passado. Mas esse número deve aumentar, já que apenas com a Celebration Tour, que chegou ao Brasil ontem, a Rainha do Pop deve ganhar mais US$ 100 milhões (pouco mais de R$ 500 milhões).

Esse foi o valor calculado pela Billboard no início do ano passado.

Como funcionou o cálculo

A revista norte-americana levou em consideração a turnê "Rebel Heart", de 2015/2016, que funcionou em moldes parecidos com a Celebration Tour. Na ocasião, Madonna fez 82 shows em arenas, com um público um pouco menor que o de turnês anteriores, em estádios. Na ocasião, ela faturou US$169,8 milhões, vendendo 1,05 milhão de ingressos.

Naquela época, a expectativa era que a Celebration Tour teria 61 shows. A revista levou em consideração que a cantora venderia uma quantidade parecida de ingressos por um preço um pouco maior que o de 8 anos atrás, chegando ao valor de US$106,9 milhões de faturamento, com 802.000 tickets.

Mas é importante destacar que esse valor era apenas uma estimativa e que a agenda sofreu alterações no meio do caminho. Em junho de 2023, Madonna foi internada na UTI com uma forte infecção bacteriana. O problema grave acabou levando à mudança na data dos shows e ao cancelamento de cinco deles, nos Estados Unidos.

O show no Brasil, por exemplo, também não fazia parte dos cálculos. Apesar de gratuito para os fãs, Madonna recebeu um cachê de R$ 17 milhões.

Ao longo de 40 anos de carreira, as turnês de Madonna tiveram faturamento de US$ 1,3 bilhão e venderam ao menos 11,7 milhões de ingressos, ainda segundo a Billboard. Ontem, no show gratuito de Copacabana, ao menos 1,5 milhões de pessoas estavam presentes.