Após show histórico, Madonna posa com Anitta e Pabllo Vittar: 'Aconteceu'

Após realizar show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna faz agradecimento especial a Anitta e Pabllo Vittar. As cantoras participaram da apresentação.

O que aconteceu

As artistas brasileiras fizeram breves participações no show gratuito que marcou o encerramento da The Celebration Tour. "Isso realmente aconteceu... Obrigada, Rio. Obrigada, Pabllo Vittar e Anitta. Palavras não conseguem expressar minha gratidão! A todos os envolvidos", escreveu a Rainha do Pop na legenda do post.

As imagens mostravam partes do show que arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias de Copacabana, além de alguns momentos dos bastidores.