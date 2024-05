Show de Madonna supera público do Rolling Stones no Rio; veja lista

Com o show deste sábado (4), Madonna superou o público dos Rolling Stones no Rio e entra para a lista dos maiores shows do mundo.

Show foi quinto maior do mundo

A banda de rock britânica reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas (segundo a PM) e 1,3 milhão (segundo os bombeiros) no Rio, em 2006.

Na noite de ontem, Madonna superou esse número, com 1,6 milhão de pessoas na areia e na orla, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do munícipio do Rio.

O show da cantora se torna o quinto maior do mundo. Ela deve dividir a colocação com o festival Monsters of Rock, que também reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em Moscou, em 1991.

Confira quem supera Madonna: