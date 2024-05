Cavendish avalia resultado após tirar silicone: 'Peito continua grande'

Virginia Cavendish, 53, falou sobre o resultado do explante (retirada) da prótese de silicone. "Estou muito feliz com o resultado, agora estou com peito de adolescente. Meu peito continua grande, sigo usando o tamanho 44."

Ela disse ter sido enganada pelo médico ao trocar a prótese no passado.

Quando fui trocar a prótese de silicone [a atriz já havia colocado 190 ml, nos anos 2000], não perguntei nada. E o médico trocou de 190 ml para 265 ml. Estava na moda na época, ele é um grande cirurgião, e achou que por eu ter ombros largos e ser alta ficaria bom para mim. Mas ele não me falou que tinha aumentado.

Contou a atriz em entrevista à Quem.

Atriz diz ter percebido que algo estava errado durante a primeira filmagem após a cirurgia. "Quando me vi no plano americano, falei: 'meu Deus, que peitão!' Na tela imprimiu um peito muito grande. Aquilo me incomodou muito."

Cavendish foi até o médico que fez a cirurgia para questioná-lo. "Ele disse: 'você não pode operar agora, não pode ficar operando toda hora, daqui a cinco anos você opera'. Aí perguntei: 'por que você aumentou, não pedi para aumentar'. E ele falou: 'você tem ombros largos e tal'. Muitos médicos fazem isso com a melhor das intenções."

Ela consultou cinco médicos, até decidir como faria a cirurgia para explantar (retirar o silicone). "Um deles falou: 'eu posso colocar um silicone pequeno, de 150 ml.' Mas falei: 'eu não quero colocar. Existe a possibilidade de tirar e ficar só a minha mama? Eu não me reconheço mais'", lembra.

A médica com quem operei é especialista em reconstrução de mamas após doenças como câncer e olhou para a minha ressonância magnética e viu quanto tenho de glândula. Porque às vezes a mulher não tem nada e pode ficar reta. Mas ela foi maravilhosa, me senti acolhida por ela ser mulher também.

Agora, ela diz não querer mais colocar próteses e faz um alerta aos fãs. "Tem que se informar, pesquisar, questionar o médico, perguntar tudo."