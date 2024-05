Key Alves revela namoro com cantor sertanejo: 'Se entregue ao amor'

Key Alves revelou a identidade de seu novo namorado: o cantor sertanejo Bruno Rosa.

O que aconteceu

Na manhã deste domingo (05), a ex-BBB postou no Instagram uma série de fotos nos bastidores do show do artista na ExpoZebu, em Uberaba (MG).

Em uma das fotos, a jogadora de vôlei mostrou que escolheu uma camiseta personalizada com fotos do amado para acompanhar o show. "Se entregue ao amor", escreveu ela na manhã de hoje, mostrando um resumo da noite, incluindo uma foto no camarim com uma rosa vermelha.

Bruno não postou fotos com Key, mas deixou um comentário no post da namorada. "Eu me entreguei, linda", respondeu o sertanejo, sem economizar nos emojis de flores e corações.

Em março, a jogadora já tinha dito nas redes que estava vivendo um "amor em off", sem dar pistas sobre o nome do amado. Desde seu romance com Gustavo Benedeti dentro da casa do "BBB 23", Key não assumia publicamente um relacionamento.