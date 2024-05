Namorado de Selena Gomez posta foto do pé e detalhe chama atenção

Um detalhe "nojento" roubou a cena em uma foto de Benny Blanco, namorado de Selena Gomez. Uma coloração amarelada no dedão do pé do produtor foi alvo de centenas de comentários — mas a aparência esquisita teria uma explicação lógica, segundo os fãs.

Entenda a confusão.

Em post feito em parceria com a livraria "Barnes & Noble", famosa nos EUA, Benny posou sentado no sofá com um dos pés pra cima. Descalço, ele deixou em evidência as unhas escuras.

O produtor musical segurava seu livro recém-lançado, "Open Wide" em que dá dicas de organização de um jantar perfeito. Nas redes, ele mantém há alguns meses um projeto em que cozinha com a ajuda de convidados.

Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Benny Blanco. Eu realmente não acredito que a Barnes and Noble me deixou no controle do Instagram deles hoje, eu posso me postar pelado", brincou. "Meu livro, Open Wide, foi lançado essa semana e é sobre como fazer o jantar perfeito: o que cozinhar, o que beber, o que...fumar? Eu vou te mostrar tudo desde a preparação até a limpeza e também como expulsar seus amigos no final da noite sem que eles te odeiem no dia seguinte.

escreveu Benny, na rede social

Mas quem roubou atenção foi o dedão amarelado do produtor, com o que seria, para alguns, um fungo. "Ele precisa de uma pedicure urgente", recomendou um dos comentários.

Alguns fãs saíram em defesa de Benny e recuperaram um post mostrando que, na verdade, a aparência vem de um esmalte.