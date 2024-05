Madonna em Copacabana: Suposto ladrão é agredido e jogado em caçamba de lixo antes de show

Um homem foi agredido e jogado em uma caçamba de lixo na Praia de Copacabana neste sábado, 4. Vídeos que circularam nas redes sociais pouco antes do início da apresentação da cantora Madonna no Rio de Janeiro mostraram um grupo de pessoas carregando o homem e, em seguida, fechando a caçamba.

Postagens do X, antigo Twitter, sugeriram que o homem estaria praticando furtos no local. O Estadão entrou em contato com a Polícia Militar do Rio para confirmar a informação e questionar se o suposto criminoso foi preso, mas ainda não obteve retorno.

Segundo a PM, o evento contou com amplo esquema de segurança com 150 pontos de bloqueio e 18 pontos de revista com detectores de metal. O esquema foi semelhante ao do Réveillon na cidade e contou com 3,2 mil policiais militares e 1,5 mil policiais civis.

Com atraso de mais de uma hora, Madonna fez um show histórico nas areias de Copacabana. A apresentação foi recheada de momentos emocionantes com homenagens, os maiores sucessos da cantora e a participação de Anitta e Pabllo Vittar.