Luciano Huck se redime com Gracyanne: 'Era só uma brincadeira com o Belo'

Luciano Huck, 52, mandou um recado para Gracyanne Barbosa, 40, após a passagem de Belo, 50, no Domingão com Huck do último domingo (28).

O que aconteceu

No programa de hoje (5), Luciano Huck mandou uma mensagem direta para influencer fitness. Ele 'se redimiu' sobre as brincadeiras feitas com Belo durante a edição do Domingão com Huck da semana anterior (28). "Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira."

Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo. Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração.

O que ele falou na última semana

O apresentador se refere a participação polêmica de Belo durante o show. Huck teria gostado da ideia de Livia Andrade, de criarem um quadro para Belo achar um novo amor. "A vida segue, né? A fila anda, né? A gente precisa andar pra frente", falou Huck para Tati Machado durante o programa.

Belo riu dos comentários, mas não confirmou se estaria disposto a achar um novo relacionamento em um quadro na televisão. O cantor falou sobre o momento delicado que vive com o divórcio: "A única coisa que vou falar é que onde existe amor, ainda existe esperança, é importante dizer isso, estamos falando de 14 anos."

Em entrevista para o colunista de Splash, Lucas Pasin, Gracyanne criticou a postura do apresentador e do ex-marido. "O programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso. Faltou só comemorar", falou a musa fitness.