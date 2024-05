Quem é Estere, filha de Madonna que encantou o Rio e ganhou nota 10

A filha de Madonna, Estere Ciccone, 11, roubou a cena durante o show da cantora em Copacabana (RJ) neste sábado (4) ao dançar e levar nota 10 da mãe e da cantora Anitta.

Quem é Estere

Ao som de "Vogue", lançado por Madonna em 1990, Estere usou um macacão amarelo e preto e calçou botas para dançar o voguing. Enquanto ela dançava, a mãe e Anitta deram nota 10 para sua apresentação.

Estere foi adotada por Madonna quando tinha 5 anos de idade junto de sua irmã Stella, em fevereiro de 2017. À People, Madonna afirmou que "elas aprenderam, com o tempo, que eu sou a mãe delas e nada vai mudar isso".

Ambas se desenvolveram na dança, seguindo os passos artísticos da mãe. Stella também vem mostrando habilidades no piano.

Estere e Stella, gêmeas adotadas por Madonna Imagem: Reprodução/Instagram/madonna

As meninas já se arriscaram cantando funk. Madonna compartilhou nas redes sociais as duas tentando cantar "Olha a Explosão", de Mc Kevinho, sentadas no banco de trás de um carro. Em outra ocasião, as duas meninas se juntaram à mãe para uma performance de "Bumbum Granada", dos MCs Zaac e Jerry.

Filhos de Madonna

A artista ainda é mãe de Rocco, 24, por quem travou uma batalha judicial com o pai dele, o diretor Guy Ritchie, e foi às lágrimas num show intimista na Austrália dedicado ao então adolescente.

Ela também adotou David Banda, 19, e Chifundo "Mercy" James, 18, por quem também precisou brigar na Justiça por ser mãe solo.

Lourdes Leon, filha mais velha de Madonna e fruto de seu relacionamento com o personal trainer Carlos Leon, é uma modelo renomada. Ela já trabalhou para marcas como Savage x Fenty, Burberry, Marc Jacobs, Swarovski e Mugler, e foi destaque em revistas como Vogue e Vanity Fair.