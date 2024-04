Dieguinho: Desafio da Globo é tentar conter crise na imagem de Davi

Luciano Huck, 52, publicou nesta quinta-feira (25) em suas redes sociais um vídeo mostrando trechos da participação de Davi Brito, 21, no Domingão com o Huck, que vai ao ar no próximo domingo (28).

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que o campeão do BBB 24 (Globo) precisa urgentemente tirar o foco de seu pós-reality da crise conjugal com Mani Reggo, 41. "Estamos cansados de ouvir falar em Davi e Mani o tempo inteiro. É só bater o olho nas redes sociais e tudo o que vemos sobre o Davi tem a Mani acompanhando. É quase como se ela fosse o sobrenome dele."

Para Dieguinho, Davi tem cometido equívoco atrás de equívoco em sua carreira pública desde que venceu o Big Brother. "É uma sucessão de cag*das o que vemos nesse pós-BBB do Davi. É o término, é uma entrevista, uma fala mal-colocada... É fundamental ter alguém para gerenciar as redes sociais do Davi e a carreira dele, seus posicionamentos."

O apresentador pensa que o baiano deveria ser mirar no caso de Juliette Freire, 34, para entender a importância de gerar conteúdo na internet. "Há três anos, vimos muita gente elogiando a equipe da Juliette, que também era uma pessoa fora das redes. Hoje, ele mete stories com uma facilidade gigante. O Davi também nunca foi muito de postar, mas tinha que ter alguém por trás [de suas redes], para mostrar a ele o poder e o potencial que isso tem. Ele não postar é perder dinheiro."

Kerline: Davi precisa de personal stylist para melhorar aparência pós-BBB

A comentarista de realities Kerline Cardoso opina que Davi anda infeliz na escolha dos figurinos de suas aparições públicas fora do BBB. "Ultimamente ele está sempre usando blazer, muito social... Talvez não combine com a imagem que o Davi poderia passar, de uma pessoa autêntica, alto astral."

Na visão dela, os looks pós-reality do ex-marido de Mani Reggo contrastam com a imagem que ele costumava ostentar dentro do confinamento. "Ele acaba passando a imagem de uma pessoa rudimentar, severa, séria depois. Essa imagem toda que estão esculpindo do Davi não está sincronizando com o que ele foi dentro da casa - um menino que usava blusa de botão florida com bermuda."