Record se confunde e divulga dois 'primeiros beijos' de A Grande Conquista

Com tantos participantes, até a Record se confundiu com os primeiros beijos de A Grande Conquista 2 nesta terça-feira (23).

O que aconteceu

A emissora cometeu uma gafe na divulgação do primeiro beijo. Nas redes sociais, divulgou que Andreia e Fernando Sampaio deram o primeiro beijo da edição, mas, no programa ao vivo, apontaram que Guipa e Thay foram os estreantes.

A Grande Conquista: Record comete gafe com primeiros beijos Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em postagem às 20h38 no X (antigo Twitter), celebrou Andreia e Fernando: "O primeiro beijo da edição já rolou! Será que o amor está no ar?".

No ao vivo, destacaram que Guipa e Thay se beijaram primeiro. Na rede social, às 22h51, indicou: "O tão esperado momento aconteceu! Guipa e Thay protagonizam o primeiro beijo da segunda edição. Quem aí está shippando esse casal?".

