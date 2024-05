Maíra Cardi reclama após ser cobrada por seguidores: 'Difícil agradar'

Após passar seis meses afastada das redes sociais, Maíra Cardi voltou a ser criticada e se revoltou.

O que aconteceu

A coach recebeu críticas por aconselhar uma mulher a não se divorciar mesmo estando infeliz no casamento, por "ignorar" a situação do Rio Grande do Sul, além de uma escolha de música em um story e o corte de foto com Thiago Nigro e filhos.

Se fosse a quatro anos atrás eu diria: 'se separa e vai ser feliz!'. Após conhecer Deus, tudo mudou! Primeiro que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para evoluir, aprender, trocar e ensinar e fazer feliz. Casamento é igual filho, não dá para devolver para ninguém, é seu para sempre e pronto. Precisa cuidar e regar todos os dias, antes do amor do seu casamento ir embora, foram antes o respeito e a admiração. Ainda se eu fosse traída (que é o único motivo que a Bíblia dá permissão para o rompimento -, ainda assim eu tentaria muito, muito antes do fim. Só tomaria a decisão da separação após dar milhares de chances e orar muito e ainda assim o meu marido não mudasse de comportamento. Nada para Deus é impossível, mude primeiro, seu marido ainda está aí, o resgate, ele ainda é seu.

Maíra, então, diz ter recebido mensagens criticando a resposta. "Têm algumas pessoas já revoltadas com isso. 'Ai, que absurdo'. 'Não dá certo, tem que separar, tem que ser feliz', 'Não concordo, absurdo você como influenciadora incentivar uma pessoa a ficar num casamento ruim'. Não foi isso que eu falei. Muito pelo contrário, eu falei que você tem que lutar para ele ficar bom", rebateu.

Em seguida, Maíra diz que seguidores reclamaram também da escolha de uma música no stories, pelo fato do cantor em questão ter se envolvido em polêmicas. "Só gostei da música, não sei o que ele fez, se fez, só gostei. Eu posso?", questiona.

Por fim, Cardi diz não ter ignorado a situação das enchentes no Rio Grande do Sul e garante ter doado R$ 70 mil por meio de Whindersson Nunes. "Resolvi fazer por ele porque confio. Tá muito difícil de agradar, de verdade. Primeiro que a gente é ser humano, não é máquina. Depois que, enfim, vamos orar. Eu vou orar", concluiu.